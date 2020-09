Rai - Hysaj, si muove lo Spartak Mosca: offerta ufficiale al Napoli, le ultime

Arrivano novità riguardo il futuro di Elseid Hysaj, uno degli elementi in scadenza in casa Napoli. Secondo quanto riportato da Ciro Venerato al Tg Rai Sport, per l'albanese si sarebbe mosso concretamente lo Spartak Mosca: un'offerta di 7 mln sarebbe arrivata al Napoli proprio in mattinata tramite una mail a firma del club russo. Una mossa ufficiale che potrebbe smuovere le acque per il futuro del terzino albanese.