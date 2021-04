Rai - Juric nome caldo, ma ci sono due dubbi: Sarri-Fonseca nomi concreti

Ivan Juric è senza dubbio uno dei nomi al vaglio del Napoli per l'allenatore della prossima stagione, dal momento che in estate certamente Rino Gattuso andrà via. Lo sa il tecnico stesso, così come il direttore sportivo dell'Hellas Verona Tony D'Amico, visto che Aurelio De Laurentiis fece un tentativo anche nel 2020. Il nome è ancora in ballo, è uno dei più caldi, ma la società partenopea sta facendo delle valutazioni di natura tattica (Juric gioca col 3-5-2, il Napoli è costruito per 4-3-3 o 4-2-3-1) e di esperienza (in caso di Champions).

ALTRE IPOTESI - A riferirlo è Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Il collega fa sapere che altre opzioni concrete sono Paulo Fonseca, che resta in uscita dalla Roma nonostante la semifinale d'Europa League, e Maurizio Sarri, il grande ex che ha dato la sua disponibilità a parlare con il presidente De Laurentiis. Non sarebbero da escludere, infine, piste estere.