Rai - No a Dybala, trattativa per Gudmundsson e due nomi per sostituire Simeone

Come riferisce Ciro Venerato al Tg Rai Sport, Paulo Dybala non rientra nei piani di Antonio Conte e del ds Giovanni Manna. Per quel ruolo, per l'attacco, il club azzurro segue il genoano Gudmundsson. Se in attacco partisse Simeone, invece, valutazioni in corso su Lorenzo Lucca e Mateo Retegui che piaceva a Manna già dai tempi della Juventus.