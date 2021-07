Rai - Spalletti intensifica i contatti per Emerson: la strategia e il prezzo

Luciano Spalletti ha intensificato la trattativa per Emerson Palmieri, in virtù del rapporto tra i due, molto stretto dai tempi di Roma. Il Napoli ha proposto al Chelsea diverse strade per chiudere l'operazione, stando a quanto raccontato da Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

DETTAGLI - La prima è il prestito oneroso da 2-3 milioni, ma il Chelsea dovrebbe rinnovargli il contratto (scadenza 2022) facendo valere la sua opzione. Ai Blues non piace l'idea, vuole venderlo a titolo definitivo e ha fatto il prezzo: 20 milioni di euro. Il club azzurro aspetta, prima bisognerebbe vendere Mario Rui. Se dovesse riuscirsi, Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli potrebbero formulare una proposta da 10 milioni.