Repubblica - I nomi in pole per il post-Gattuso: ADL valuta un tris di italiani

Con il passare dei giorni Aurelio De Laurentiis sta proseguendo il suo casting per scegliere poi il successore di Rino Gattuso, fermo restando che anche il presidente vuole avere prima la certezza della Champions League. Secondo La Repubblica, sono tre i nomi su cui sta ragionando il patron, più di ogni altro accostato alla panchina azzurra.

CORSA A TRE? - Il quotidiano scrive che in caso di quarto posto lo spessore del prossimo allenatore azzurro aumenterà e nella testa di ADL il cerchio ora si sarebbe ristretto a tre candidati su tutti: Massimiliano Allegri, Luciano Spalletti e Simone Inzaghi. Un tris di italiani in pole, tutti gli altri dietro. Ma il nome non sarà ovviamente annunciato prima della fine del campionato.