Repubblica - Ritiro in Turchia voluto da Spalletti: il motivo

Il ritiro in Turchia è stato voluto fortemente da Luciano Spalletti . Lo scrive l'edizione odierna di Repubblica: "Il Napoli potrebbe dunque ritrovarsi al gran completo abbastanza presto e Spalletti avrà la possibilità di lavorare nelle migliori condizioni possibili in vista della ripresa del campionato, prevista per il 4 gennaio a San Siro contro l’Inter.

Il ritiro in Turchia è stato del resto voluto dal tecnico proprio per ripartire daccapo con una preparazione atletica simile a quella estiva. Oggi gli azzurri si sottoporranno a Castel Volturno ai test preliminari e c’è attesa soprattutto per verificare le condizioni di Kvaratskhelia, che è guarito dalla lombalgia e non vede l’ora di tornare protagonista".