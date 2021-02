Repubblica sulle parole di Benitez: "Ha fatto capire una cosa importante"

"Napoli? Non fatemi dire parole che non voglio dire. Ma seguo ancora la squdadra". Queste le parole di ieri di Rafa Benitez, interrogato da Onda Cero su un possibile ritorno a Napoli. L'edizione odierna del quotidiano Repubblica interpreta queste parole "facendo intendere di essere ben disposto a una seconda liaison con il club azzurro". Tutto, ovviamente, dipenderà dal destino di Gattuso, chiamato quest'oggi a una prova di grande orgoglio per conquistare la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League.