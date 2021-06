Sky - Anche il Napoli su un gioiello dell’Anderlecht: già rifiutata un'offerta dell'Arsenal

Nel suo editoriale per Tmw il giornalista Sky Luca Marchetti scrive, a proposito del mercato di Napoli e Atalanta: "Ai nerazzurri interessa Sambi-Lokonga, centrocampista dell’Anderlecht. Attenzione però sul giocatore c’è anche il Napoli (nel caso in cui dovesse andar via Fabian Ruiz), ma al momento è l’Arsenal l’unico club ad aver fatto un’offerta per lui. I 12 milioni proposti, comunque, non sono sufficienti perché l’Anderlecht vuole di più".