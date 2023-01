Sky - Brekalo-Fiorentina, non c’è ancora accordo: il Napoli resta interessato, i dettagli

Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky Sport, ha parlato ai microfoni di ‘Calciomercato L’Originale del futuro di Josip Brekalo

Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky Sport, ha parlato ai microfoni di ‘Calciomercato L’Originale del futuro di Josip Brekalo: “Oggi è stata una giornata particolare perchè la Fiorentina sembrava vicina a chiudere, poi l’Udinese e il Napoli si sono inserite. In serata la Fiorentina non ha ancora trovato l’accordo per Brekalo e questo dà ancora speranze alle squadre che vogliono il croato. In particolare all’Udinese che lo voleva dopo l’infortunio di Deulofeu e al Napoli che voleva fare un’operazione per giugno magari prestandolo adesso a qualche club interessato”.