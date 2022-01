Sky - Consiglio di Lega straordinario: non è previsto il rinvio di nessuna partita

Il Consiglio di Lega straordinario che si è riunito in questi minuti - riporta Sky Sport - non ha rinviato nessuna partita della giornata di Serie A. Per le gare che non si giocheranno a causa delle quarantene imposte dalle ASL, le squadre non fermate dunque si presenteranno regolarmente in campo e dopo 45' minuti verrà assegnata la vittoria 3-0 al tavolino. In attesa, poi, della consueta trafila con i ricorsi.