Sky - Fatta per Malcuit alla Fiorentina: già fissate le visite mediche

Tutto fatto per il trasferimento di Kevin Malcuit alla Fiorentina. La redazione di Sky Sport fa sapere che il giocatore del Napoli sosterrà domani, mercoledì, le visite mediche che precederanno la firma del contratto. Si trasferirà in prestito con diritto di riscatto. Si tratta dell'ennesima cessione in questo mercato di gennaio per il Napoli dopo l'addio di Milik al Marsiglia e quello, ormai prossimo, di Llorente all'Udinese.