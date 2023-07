Sky - Karlsson dell'AZ tra le prime scelte del Napoli, i contatti proseguono: la situazione

Il Napoli segue da tempo Jesper Karlsson, esterno d'attacco dell'AZ Alkmaar.

Il Napoli segue da tempo Jesper Karlsson, esterno d'attacco dell'AZ Alkmaar. Il classe 1998 continua a essere nei radar del club di De Laurentiis, soprattutto nel caso in cui dovesse andar via un esterno d'attacco. Lo svedese è stato seguito dal Napoli già a gennaio ed è stato visionato dal vivo diverse volte. Karlsson resta una delle prime scelte in quel ruolo: proseguono i contatti tra le parti. Per l'esterno c'è anche l'interesse della Lazio, ma al momento il club di Lotito non ha approfondito la questione. A riferirlo sul proprio sito, è il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio.