Sky - Luis Alberto, il Napoli s'informa con la Lazio: cifre e dettagli

Il Napoli si è mosso per Luis Alberto.

Il Napoli si è mosso per Luis Alberto. Il club azzurro si è informato con la Lazio per il centrocampista spagnolo che già da tempo ha annunciato pubblicamente che andrà via a fine stagione. Il classe '92 oggi è tornato ad allenarsi a Formello, ma contro l'Inter potrebbe, al massimo, partire dalla panchina.

La valutazione. La richiesta iniziale del club biancoceleste per Luis Alberto è di circa 15 milioni di euro. Al momento è una pista difficile da percorrere, ma il Napoli per ora un sondaggio l'ha fatto. A riferirlo sul proprio sito, è il giornalista ed esperto di mercato di Sky, Gianluca Di Marzio.