Sky - Milik, nuovi contatti in Lega tra Napoli e Roma: nessun passo avanti

Nuovo contatto oggi durante l'assemblea di Lega a Milano tra Napoli e Roma per la cessione di Arek Milik. Secondo quanto riferito dal giornalista Sky, Gianluca Di Marzio, nel dialogo tra De Laurentiis e Fienga non ci sono stati passi avanti per la trattativa. Quindi il club giallorosso non avendo ancora il sostituto, non libera Edin Dzeko alla Juve.