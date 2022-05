Sky - Tornano gli incontri a cena: appuntamento stasera tra squadra e ADL

Dopo i tre risultati negativi con Fiorentina, Roma ed Empoli il Napoli ha dato il via ad una nuova usanza: incontri serali a cena

Dopo i tre risultati negativi con Fiorentina, Roma ed Empoli il Napoli ha dato il via ad una nuova usanza: incontri serali a cena tra squadra, staff e dirigenza, compreso Aurelio De Laurentiis, per discutere le criticità del momento. E stasera, secondo Sky Sport, tornerà il confronto. E' prevista infatti per oggi una cena alla presenza del presidente azzurro, come avvenuto le scorse settimane.