TMW - Fabian, nessun segnale per il rinnovo: in estate può partire

Nel suo editoriale per TMW il giornalista Niccolò Ceccarini ha parlato di mercato in chiave Napoli: "Fabian Ruiz ha il contratto in scadenza nel giugno del 2023 ma al momento non ci sono segnali per un rinnovo e quindi di fronte ad un’offerta importante il club azzurro è intenzionato a fare le sue valutazioni. Già la scorsa estate si era fatto vivo l'Atletico Madrid e questa è una possibilità che tra qualche mese potrebbe tornare fortemente concreta".