Tuttosport - Givova nuovo sponsor tecnico? ADL boccia l'offerta Kappa, i dettagli

"C'è un'azienda campana che sta provando a diventare sponsor tecnico del Napoli: è' la Givova di Scafati, che da mesi sta portando avanti una trattativa con il management del club azzurro per subentrare alla Kappa che ha il contratto in scadenza". Lo scrive l'edizione odierna di Tuttosport che descrive così la situazione: "L'azienda torinese avrebbe proposto a De Laurentiis di prolungare l'accordo di un altro anno (giugno 2022), però a cifre più basse di quelle attuali. La prospettiva non piace al patron, che vorrebbe chiudere un contratto per un durata molto più lunga.

Dal quartier generale della Givova non trapelano indiscrezioni, l'accordo dovrebbe avere durata quinquennale e si partirebbe da una base annua di 4,5 milioni netti a stagione, più una serie di bonus legati al merchandising ed al numero di maglie vendute. Un plus che porterebbe l'offerta ad un valore complessivo di 7/8 milioni a stagione. In pratica si tratterebbe di un'offerta economica superiore a quella attuale e di quella di altri competitor".