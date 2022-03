Tuttosport - ADL ha individuato i finanziatori per il Mundialito: nuovo corso in Lega?

Questa l'analisi di Tuttosport, che cerca di riassumere i nuovi equilibri politici dopo l'elezione del nuovo presidente Casini

Quella di oggi sarà la prima assemblea della Lega Serie A presieduta in presenza dal neo-presidente Lorenzo Casini: potrebbe essere la prima tappa di un nuovo corso nel quale il baricentro sarà più spostato verso il centro-sud. Questa l'analisi di Tuttosport, che cerca di riassumere i nuovi equilibri politici dopo l'elezione del nuovo presidente: "le tre grandi del nord, Inter, Juventus e Milan, non hanno eletto Casini. Lo hanno fatto, invece, Lazio, Napoli e Fiorentina, protagoniste di questa fase con Claudio Lotito , Aurelio De Laurentiis e Joe Barone in prima fila".

"Lo conferma l’attivismo di De Laurentiis che propone di giocare ad Abu Dhabi il “Mundialito” della Serie A durante il Mondiale in Qatar, che l’amministratore delegato della Lega, Luigi De Siervo , sta cercando di organizzare negli Stati Uniti. La difficoltà più significativa resta quella delle spese logistiche dei 20 gruppi squadra al di là dell’Atlantico (circa 20 milioni). Infatti si sta pensando a una prima fase in Italia con trasferimento in America solo per la seconda parte conclusiva. L’idea di De Laurentiis, che avrebbe individuato possibili finanziatori, prevede un seguito a lui caro: la possibilità di disputare alcune partite di campionato all’estero, in questo caso negli Emirati Arabi. Con la conseguenza di poter trovare più facilmente acquirenti per i diritti tv esteri ancora invenduti nell'area Medio Oriente e Nord Africa, quella che garantiva i ricavi più interessanti prima della ritirata di BeIn Sports".