Ieri è caduto l'ultimo dubbio di formazione: oggi gli ultimi 2 rientri e 11 già fatto

L'ultimo (piccolissimo) dubbio di formazione è definitivamente caduto ieri, scrive il Corriere dello Sport raccontando dell'infortunio di Manolas che ha dovuto lasciare il campo del centro sportivo di Castel Volturno per un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia destra. Salterà il Torino e la formazione del è praticamente scritta con Meret in porta, Rrahmani con Koulibaly, Politano nel tridente e tutto il resto è filastrocca titolare. Oggi si aggregheranno al gruppo anche Ospina e Lozano, mentre da valutare è la convocazione di Lobotka, ormai in gruppo.