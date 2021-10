UFFICIALE - Riecco Lobotka: intero allenamento in gruppo, sarà a disposizione col Torino

Si era infortunato nel corso della sosta di settembre. E adesso, durante la pausa per le nazionali di ottobre, oltre un mese dopo, ritorna in gruppo. Stanislav Lobotka, come comunicato dalla SSC Napoli nel suo report odierno, ha svolto l'intera seduta odierna con il resto dei compagni, per la prima volta da quel problema fisico di settembre. Luciano Spalletti, dunque, lo avrà a disposizione per la sfida di domenica contro il Torino.