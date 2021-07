Il borsino del calciomercato - Tutto bloccato in entrata, le cessioni minori per auto-finanziarsi

Su Tuttonapoli 'il borsino del calciomercato', come da più di 10 anni, per riepilogare tutti i movimenti in entrata ed in uscita del Napoli ed accompagnarvi giorno per giorno in quest'estate di profondo cambiamento

Il mercato del Napoli resta per ora totalmente fermo. Seppur a piccoli passi, il club sta provando a sbloccarlo partendo dalle operazioni minori. Ieri il procuratore di Lorenzo Insigne, Vincenzo Pisacane, ha fatto visita al centro tecnico di Castel Volturno: nonostante la presenza di De Laurentiis, impegnato sul fronte dell'auto-produzione delle maglie gara, i due non si sono mai incrociati e non c'è stato alcun confronto in merito al rinnovo del capitano. L'agente però in giornata ha sistemato un paio di situazioni: Amato Ciciretti è ormai diretto verso il Pordenone, a titolo definitivo, mentre il terzo portiere Nikita Contini avrà un'occasione importante in prestito al Crotone, ma solo dopo l'amichevole di domani col Bayern, tenendo conto che il Napoli non ha ancora a disposizione Meret ed Ospina

In attesa di riavere i nazionali, il Napoli è pronto a far partire anche i tanti giocatori aggregati al gruppo e solo di passaggio in ritiro. Verso il Pordenone è diretto anche un altro esubero come Michael Folorunsho, classe '98 che la Reggina spera sempre di poter riconfermare dopo gli ultimi mesi molto positivi. Non si muove per ora invece Gianluca Gaetano: domani potrebbe partire titolare e Spalletti vuole testarlo considerando anche l'emergenza in mediana per l'infortunio di Demme e la partenza di Bakayoko, ancora non sostituito. Un tesoretto importante lo porteranno invece Adam Ounas e Gennaro Tutino, nel mirino di Monza, Parma e Salernitana e che in parte potrebbero finanziare i due movimenti in entrata che rappresentano la priorità dell'estate: terzino sinistro e centrocampista centrale. Tanti i nomi seguiti dal Napoli, con Emerson Palmieri che rappresenta la prima scelta a sinistra e Berge e Camara i vecchi pallini per la mediana, ma l'attesa è per capire se si potranno sbloccare in prestito per non gravare su un bilancio già in rosso senza acquisti a causa delle perdite Covid e che per ora non vede trattative calde all'orizzonte per big come Koulibaly e Fabian che nelle idee iniziali avrebbero dovuto finanziare il mercato.

IN ENTRATA

Emerson Palmieri 15% (Chelsea)

Tsimikas 10% (Liverpool)

Berge 10% (Sheffield)

Camara 10% (Olympiacos)

Koopmeiners 5% (AZ)

Hincapie 5% (Talleres)

Gudmunsson 5% (Groningen)

Mandava 5% (Lille)

Basic 5% (Bordeaux)

Senesi 5% (Feyenoord)

Zacaria 5% (Borussia M'Gladbach)



IN USCITA

Hysaj 100% (svincolato)

Maksimovic 100% (svincolato)

Bakayoko 100% (fine prestito)

Candellone 100 (in prestito, Sudtirol)

Sgarbi 100% (in prestito, Legnago)

Labriola 100% (in prestito, Taranto)

Zerbin 100% (in prestito, Frosinone)

Ciciretti 99% (a titolo definitivo, Pordenone)

Folorunsho 99% (in prestito, Pordenone)

Contini 99% (in prestito, Crotone)

Luperto 99% (in prestito, Empoli)

Mezzoni 99% (in prestito, Feralpisalò)

Tutino 99%

Ferrari 99% (Pescara)

Machach 99%

Zedadka 99% (in prestito)

Gaetano 80% (in prestito)

Zanoli 80% (in prestito)

Ounas 60%

Ospina 20%

Koulibaly 10%

Insigne 5%

ROSA ATTUALE

PORTIERI: Meret, Ospina, Contini*, Idasiak

DIFESA: Koulibaly, Ghoulam, Mario Rui, Malcuit, Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Malcuit, Zanoli, Luperto

CENTROCAMPO: Zielinski, Fabian, Elmas, Demme, Lobotka, Gaetano, Folorunsho, Palmiero

ATTACCO: Insigne*, Mertens, Lozano, Politano, Petagna, Osimhen, Ounas, Ciciretti

*prodotto settore giovanile

SITUAZIONE CONTRATTUALE ROSA :

2026 - Di Lorenzo, Zanoli

2025 - Osimhen, Elmas, Mario Rui, Contini

2024 - Lozano, Demme, Lobotka, Politano, Rrahmani, Petagna, Zielinski, Folorunsho

2023 - Younes, Fabian, Meret, Koulibaly, Manolas (+1 opzione), Luperto, Palmiero

2022 - Ghoulam*, Insigne, Ospina, Malcuit, Mertens, Ounas

