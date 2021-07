Gazzetta - Gaetano al bivio: può restare, ma si valuta anche nuovo prestito

Futuro in bilico per Gianluca Gaetano. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: "Il ragazzo è cresciuto in B giocando bene a Cremona. Ora è un po’ in sospeso: meglio andare a giocare titolare da qualche parte per crescere? Oppure restare nel Napoli per completare l’organico. Se prevalesse la seconda ipotesi evidentemente - non si offenderà nessuno - il tasso tecnico del reparto forse perderebbe qualcosa. Ma ancora c’è oltre un mese di mercato per cambiare le cose".