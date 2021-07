Perché De Laurentiis non ha parlato con l'agente di Insigne

Vincenzo Pisacane, procuratore di Insigne, ieri era a Castel Volturno, dove c'era anche De Laurentiis. I due, però, non si sono incontrati. Il primo si è confrontato con Giuntoli per definire le cessioni di Ciciretti al Pordenone e Contini al Crotone, il secondo è alle prese con le nuove maglie.

Tra i due non c'è stato un confronto diretto per un semplice motivo: De Laurentiis vuole parlare direttamente con Insigne. Anche Spalletti ha spesso ricordato che i due si incontreranno a Castel di Sangro. Poi, è chiaro, entrerà in gioco l'agente del capitano azzurro, ma per un primo approccio, in vista del rinnovo, De Laurentiis non vuole filtri, vorrà guardare negli occhi Insigne e ascoltare la sua richiesta. Volontà esplicità del patron che aspetta il rientro del giocatore dalle vacanze per fare il punto della situazione.