Il difensore che tutti vogliono non è più Koulibaly

Qualche anno fa lo United offrì oltre 100 milioni al Napoli per Kalidou Koulibaly, oggi non c'è neppure l'ombra di offerte vicine ai 50 milioni per due motivi: il difensore senegalese ha 30 anni e siamo nel bel mezzo della pandemia. Bisogna fare i conti con la crisi. De Laurentiis ha sempre detto che cederà il suo centrale solo per allettanti offerte, ma Spalletti può stare tranquillo, ad oggi: il Psg lo vuole, vero, ma non si sbilancia e non va oltre una proposta da 30 milioni.

Altrove è un altro il difensore che tutti vogliono e si chiama Cristian Romero, anni 23, centrale ex Juve dell'Atalanta. Sembrava ad un passo dal Tottenham ma ora ci prova anche il Barcellona. Per lui i club sono disposti a investire anche 50 milioni per qualità e, soprattutto, età. La carta d'identità fa la differenza. Non è più Koulibaly il difensore che tutti i top club vogliono?