Il mercato degli affamati

Il Napoli è sicuramente tra le squadre più attive in quest'ultimo scorcio di calciomercato. Dopo gli acquisti di Demme, Lobotka, Politano e Rrahmani (per la prossima stagione) presto potrebbero concludersi nuovi affari. La società azzurra è pronta a regalare a Gattuso un nuovo terzino sinistro per l'immediato (Ricardo Rodriguez) mentre per giugno si aspetta solo la fumata bianca per il centravanti della Spal Andrea Petagna e il difensore del Verona Marash Kumbulla.

INVERSIONE DI ROTTA - Tutti i calciatori che il Napoli ha preso o che sta per prendere hanno un un comune denominatore: l'essere motivati nel fare un ulteriore step nella loro carriera. Rispetto alle ultime finestre di mercato c'è stata una vera e propria inversione di rotta: si è tornati al passato con l'acquisto di quei calciatori in crescita, motivati ed affamati che hanno fatto grande il Napoli negli anni scorsi, imponendosi e crescendo tutti assieme. Questo cambio di strategia da parte del club azzurro è un chiaro segnale di come sia finito un ciclo che ha regalato tante soddisfazioni: ora occorre programmare e rifondare.