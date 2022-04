Il Napoli crede ancora allo scudetto. Il club sui social: "Non è finita finchè non è finita!"

"Non è finita finche non è finita". Così scrive su Instagram la SSC Napoli

"Non è finita finchè non è finita". Così scrive su Instagram la SSC Napoli utilizzando la vignetta del noto disegnatore Danilo Pergamo, riprendendo una citazione di Yogi Berra, storico cacher che ha vinto 13 campionati con i New York Yankees nella Major League di Baseball Americana.