Il Napoli vestirà il marchio Napoli: prodotte e vendute in proprio le maglie disegnate da Armani

Una divisa mondiale, titola nelle pagine interne il Corriere dello Sport per raccontare che nella prossima stagione le maglie saranno prodotte direttamente dal club azzurro e non da uno sponsor tecnico, e disegnate da Giorgio Armani. De Laurentiis dà vita ad una nuova frontiera col Napoli che vestirà il marchio Napoli, occupandosi direttamente sia della produzione, già affidata alla Onis Swiss, sia della distribuzione, e gestendo così senza ulteriori passaggi anche questa finestra del merchandising. Questa la scelta dopo non aver trovato accordi ritenuti vantaggiosi con Robe di Kappa.