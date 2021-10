Il pasticcio arbitrale: il designatore scagiona Spalletti, ma poi arriva la squalifica di Massa

Al termine di Roma-Napoli Luciano Spalletti si è avvicinato all'arbitro Davide Massa per applaudirlo, salutarlo e congratularsi per la direzione di gara. O, quantomeno, questo è quello che giura di aver fatto l'allenatore azzurro: "A fine gara sono andato da Massa e gli ho detto "comunque, bravo". Lui ha messo insieme il tutto e mi ha buttato fuori... Una roba che veramente mi distrugge, perché vieni con le migliori intenzioni, ti metti lì buono e zitto... Spero capisca e riesca a far chiarezza su ciò che ha interpretato".

MULTA E SQUALIFICA

Evidentemente no, caro Lucio: Massa non ha capito e dunque non ha fatto chiarezza nell'interpretazione. Anzi, a leggere il comunicato del Giudice Sportivo, si rimane perplessi perché, al di là del presunto applauso ironico, viene aggiunto che Spalletti avrebbe rivolto delle espressioni irriguardose nei confronti del fischietto della sezione di Imperia che dunque aggraverebbero la sua posizione. Multa e squalifica le sanzioni: Spalletti ne sarà ancor più distrutto.

CONTRO IL DESIGNATORE

Il comunicato del Giudice Sportivo lascia basiti perché, di fatto, le diciture iscritte in esso cozzano con quanto aveva dichiarato solo stamattina il designatore Gianluca Rocchi, quello che dunque dovrebbe essere il 'capo' di Massa e di tutti gli arbitri: "Spalletti è toscano come me, ha la battuta come me, se avesse fatto la battuta a me avrei reagito diversamente, Massa è introverso e ha reagito così. Si è sentito attaccato". Insomma, il designatore scagiona l'allenatore, il Giudice Sportivo invece no. Il solito pasticcio arbitrale.