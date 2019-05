Il Tempo - Manolas a fine ciclo, lascerà la Roma: Napoli in prima fila!

Tra le priorità di mercato del Napoli sicuramente non ci sarà quella di un centrale difensivo perché nessuno dovrebbe partire in quella zona di campo. Ma Raul Albiol è più avanti con l'età e la società azzurra potrebbe pensare di cautelarsi per non farsi trovare sprovvista di un sostituto di livello. E così dai quotidiani romani spunta un nome che torna di modo, sicuramente di spessore.



OCCHI SU ROMA - Secondo quanto riportato da Il Tempo, oltre a Daniele De Rossi, oggi potrebbero salutare altri giocatori che hanno fatto parte di un ciclo importante, ma non vincente, della Roma. Uno di questi è Kostas Manolas, da cinque anni a Trigoria. Il greco ha una clausola rescissoria fissata a 36 milioni di euro e vari club sarebbero interessati ad acquistarlo in estate, tra cui il Napoli.