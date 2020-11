Infortunio per Rrahmani con il Kosovo! L'azzurro sostituito dopo appena 20' minuti

Continua ad aumentare il numero di giocatore del Napoli vittima di infortuni con le rispettive nazionali. L'ultimo in ordine di tempo è stato Amir Rrahmani: il difensore azzurro, infatti, è stato costretto ad uscire dopo appena 20' minuti di gioco a causa di un problema fisico. Nelle prossime ore, ovviamente, ci saranno ulteriori aggiornamenti. Rrahmani è il quarto giocatori infortunato in nazionale per il Napoli, dopo Osimhen, Hysaj ed Ospina.