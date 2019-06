Insigne alla Rai: "Mancini ci sta dando tanto! Felice per il gol, ci voleva..."

Lorenzo Insigne protagonista con la maglia dell'Italia. Il capitano del Napoli ha parlato nel post partita ai microfoni di Rai Sport: "Sono contento, ci voleva questo gol. Segnare con questa maglia ha un sapore speciale. L'importante era conquistare i tre punti, ora dobbiamo recuperare le forze perché ci aspetta un'altra battaglia. Siamo tutti bravi ragazzi che giochiamo tutti insieme, il mister sta creando questo gruppo e per arrivare lontano non c'è bisogno di un giocatore ma di tutta la squadra, sono contento per il gol ma ancora di più per la prestazione della squadra. Il mister ci sta dando tanto, noi lo stiamo seguendo e noi dobbiamo continuare a seguire, ha tanta esperienza. Sono tanti anni che giochiamo in Europa, questo è importante per questo gruppo. Prossima vittoria per qualificarci? Stasera abbiamo speso tanto, martedì sarà una partita intensa, se giochiamo come stasera faremo una grande prestazione".