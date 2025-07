Rai, Paganini: "Coi soldi di Osimhen il Napoli potrebbe pagare una clausola che scade il 15"

“Cosa serve per un mercato a cinque stelle? Un attaccante. Che sia Lucca, Nunez o Kean, si deve andare su uno di questi tre, che vengono seguiti dagli azzurri. Le prospettive del Napoli – ha detto il giornalista ed esperto di mercato Rai Paolo Paganini a Radio Marte nel corso di 'Marte Sport Live' - sono cambiate, non hai più solo il campionato ma anche la Champions. Serve una rosa all'altezza. Il Napoli è avanti, come struttura e affari, rispetto ad Inter e Milan che vivono una fase quasi di ristrutturazione.

Il club partenopeo deve allargare un organico già competitivo e pronto per fare bene nella prossima stagione. Parte in vantaggio anche perché gode di continuità tecnica con la conferma di Conte Qual è il colpo più importante che può essere fatto da qui a metà Ferragosto? Kean ha una clausola rescissoria da 52 milioni che scade il 15, ma di luglio. Se il Napoli ha la certezza dei 75 milioni di Osimhen, può andare dalla Fiorentina per pagare la somma necessaria entro quella data”.