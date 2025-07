L'economista Vettosi: “ADL non si fida del Galatasaray, teme di andare in sede civile"

Fabrizio Vettosi, analista economico, ha parlato così a Radio Napoli Centrale: “All’estero non c’è nessun intermediario che garantisca una fideiussione, c’è un rapporto commerciale diretto. Insomma, ha il rischio della controparte. Il Napoli ha il timore proprio di andare in sede civile con il Galatasaray. Il Napoli sta andando al massimo dei regimi, ha aumentato in maniera non banale il costo dell’area personale e dell’area tecnica.

Il Napoli, inoltre, l’anno prossimo avrà gli incassi importanti della nuova Champions. De Laurentiis ha negoziato con Conte che determinate scelte saranno prese fino ad un certo limite. Al netto dell’arrivo di De Bruyne, visto che questo modello ha funzionato, il Napoli prenderà calciatori che poi venderà per fare plusvalenze. L’importante per il Napoli è che resti competitivo”.