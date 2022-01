Italia, Mancini: "Futuro Insigne? Presto per parlarne, a marzo giocherà ancora qui"

Il ct dell'Italia, Roberto Mancini, è intervenuto in conferenza stampa e ha parlato anche del trasferimento di Insigne al Toronto.

Balotelli torna in Nazionale, che significato ha?

"Prima di partire volevo ringraziare i club che ci hanno dato la possibilità di avere i ragazzi qui, non era una data FIFA e quindi grazie per la disponibilità. E' uno stage giusto visti gli ultimi mesi, dobbiamo valutare tante situazioni e quella di Mario rientra tra queste".

Quanto pesa questo stage? Su cosa lavorerà in questi giorni?

"Sono due allenamenti, oggi e domani e poi la partitina venerdì mattina. Proveremo un po' di situazioni tattiche differenti, sono due giorni non tanti... Proveremo cose un po' differenti, forse è giusto anche valutare chi non veniva chiamato da tempo tipo Balotelli o altri. Questo stage può essere una buona cosa".

Preoccupato per la decisione di Insigne?

"Non so cosa farà Lorenzo. Noi abbiamo le gare di marzo e lui è ancora qui, non vedo problemi. E nemmeno per quelle di giugno. Poi ci sarà una finestra a settembre e poi eventualmente i Mondiali. Parlarne adesso mi sembra presto".