Jorginho chiarisce: "Mai stato a cena con Sarri, se sono ancora al Chelsea è per merito mio"

Jorginho, ex centrocampista del Napoli, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport: "A Sarri devo molto, ma se sono ancora qui a Londra è perché credo di averlo meritato. Tra l’altro, con Sarri non siamo neppure mai stati a cena insieme.

Futuro? Al momento, nei miei pensieri c’è la partita contro la Juventus, ma ho ancora alcuni trofei per cui lottare quest’anno: la Nations League con la Nazionale a ottobre e poi la Coppa del mondo per club con il Chelsea, a dicembre. Il 2021 è stato straordinario e mi sto godendo questo momento. Già essere considerato un candidato credibile per il Pallone d’oro mi rende orgoglioso. Se dovesse accadere sarebbe fantastico, ma siamo sul campo delle ipotesi. Se sarà, penserò a tutto quello che di buono ti può dare un premio prestigioso come questo. Ora voglio stare con la testa sul pezzo: giocare e cercare di vincere, con il Chelsea e con l’Italia".