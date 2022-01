Juve, Allegri a Dazn: "Non sta a me giudicare la scelta del Napoli di schierare i tre 'bloccati'"

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, prima del match contro il Napoli è intervenuto al microfono di Dazn: "Per me è una situazione nuova. Noi siamo preparati per giocare questa partita, questo scontro diretto. Veniamo da una sosta e le partite dopo la sosta sono sempre complicate, in questa situazione ancor di più. Dobbiamo restare concentrati, consapevoli di affrontare una grande squadra".

Come sta Morata? "E' sereno e tranquillo, mi ha fatto vedere ottimi allenamenti. E' un ragazzo perbene, tiene alla Juventus, vuole restarci. Ci ho parlato io, ci ha parlato la società".

Il Napoli schiera i tre calciatori fermati dall'Asl di Napoli: che ne pensa di questa scelta? "Non sono io assolutamento quello in grado di commentare, soprattutto di cose non di mia competenza. Io sono molto preoccupato perché in queste situazioni trovare concentrazione è più difficile che in altre. Si somma il fatto della gara dopo la sosta e questo, noi dobbiamo essere bravi a restare concentrati, una vittoria ci permetterebbe di fare un salto in classifica".