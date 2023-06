Kim è tornato in Corea: “Stagione intensa, ma ho raggiunto tutti i miei obiettivi"

Il difensore del Napoli Kim Min-jae è già tornato in Corea del Sud per la leva militare.

Il difensore del Napoli Kim Min-jae è già tornato in Corea del Sud per la leva militare. Il centrale azzurro è stato accolto in aeroporto da centinaia di tifosi e ha rilasciato una breve dichiarazione ai media presenti: "Questa stagione è stata così intensa, ma penso di aver raggiunto il mio obiettivo e di aver ottenuto tutto ciò che mi ero prefissato di fare!".