Stallo Calhanoglu-Galatasaray, Romano: "Solo se parte può arrivare Rios all'Inter"

Sul proprio canale YouTube, Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di calciomercato internazionale, ha parlato del mancato trasferimento imminente di Calhanoglu al Galatasaray e la trattativa per Rios del Palmeiras. Le sue parole: "Il West Ham ha fatto delle chiamate per Richard Rios, che è stato anche nel mirino dell'Inter nel momento in cui si cercava di sbloccare la situazione Calhanoglu col Galatasaray, situazione che si è un po' raffreddata perché il Gala arrivava intorno a 10 mln di euro e l'Inter a quelle cifre non vende il giocatore, quindi il discorso Calhanoglu resta cristallizzato.

Chiaro che se non va via Calhanoglu, Rios all'Inter in questo momento non arriva, questo incastro è molto chiaro. Il West Ham cerca un giocatore di questo tipo ma Rios ha dato priorità al calcio italiano e, nello specifico, alla Roma che si è avvicinata a 25 mln di parte fissa. Il Palmeiras vuole 30 mln garantiti, la Roma si sta avvicinando alla cifra ma non siamo in chiusura".