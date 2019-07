Kiss Kiss - Campagna abbonamenti, presto il lancio: prezzi scontati del 25%, si risparmia il 40% su tutti i biglietti

A breve sarà lanciata la campagna abbonamenti, come preannunciato nei giorni scorsi dalla dirigenza del Napoli. Stando a quanto riferito da Valter De Maggio ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, il prezzo dei tagliandi validi per tutta la stagione costeranno il 25% in meno rispetto agli ultimi anni. Chi acquisterà tutti i biglietti singoli pagherà una determinata cifra, mentre chi sottoscriverà l'abbonamento risparmierà e non poco: si parla del 40% in meno. I costi saranno pubblicati a stretto giro di posta.