KissKiss - Assalto a Castrovilli: affare difficile, ma il Napoli ci proverà

Uno dei migliori calciatori che la Serie A ha messo in mostra è sicuramente Gaetano Castrovilli, centrocampista della Fiorentina. Radio Kiss Kiss Napoli ha svelato che il Napoli andrà all'assalto della mezz'ala sapendo che è un operazione comunque molto difficile per le alte pretese della società viola. Il giocatore piace tantissimo a tutta la società azzurra, ma la Fiorentina è una squadra che non ha bisogno di vendere.