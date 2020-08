KKN - Insigne, domani la prova generale: lavorerà col gruppo, oggi non ha accusato dolore

Tengono banco le condizioni di Lorenzo Insigne, che in questi giorni continua a lavorare incessantemente per recuperare dall'infortunio in tempo per scendere in campo contro il Barcellona. Come riportato da Diego De Luca, giornalista della redazione di Radio Kiss Kiss Napoli, "Insigne non ha accusato dolore nel corso del differenziato, domani ci sarà la prova generale dove Insigne lavorerà con il gruppo, arriverà il responso definitivo per il suo recupero".