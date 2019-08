KKN - Marega il nome nuovo per il Napoli, il maliano è stato proposto agli azzurri

Tiene banco il mercato in casa Napoli. Ne ha parlato anche il collega Diego De Luca ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "La punta il Napoli ce l'ha e si chiama Arek Milik. I sondaggi per Icardi, Dzeko e Llorente fanno pensare, però, che il Napoli sia alla ricerca di un numero nove. Uno dei nomi segnalati al Napoli è Moussa Maregà, attaccante del Porto".



Moussa Marega (28) è un attaccante maliano, che l'anno scorso si è ben messo in mostra con la maglia del Porto: 21 gol stagionale, tra campionato e coppe (tra cui la Champions Lerague), e 11 assist.