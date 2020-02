Koulibaly compra casa a Parigi? Già quest’anno a Napoli nessuno lo ha mai visto

Prima era la Coppa D’Africa. Poi l’intesa da perfezionare con Manolas. Successivamente l’assenza di Raul Albiol. Infine l’infortunio muscolare. Insomma, nella stagione di Kalidou Koulibaly ci sono più attenuanti che in una sentenza di un tribunale molto tollerante. La verità, brutta da digerire, è che in questa stagione per motivi che vanno forse oltre il campo, il vero KK a Napoli non si è mai più rivisto.

Nella giornata di ieri si è diffusa la voce dell’acquisto a Parigi di un’appartamento da parte del senegalese, con gli esperti di mercato pronti ad alimentare le voci di un futuro al Paris Saint-Germain per il difensore. La percezione, sempre più palpabile, è che la storia tra il classe ’91 ed il Napoli stia andando inesorabilmente verso la fine, ma nessuno pensi di poter portarlo via a prezzo di saldo.

La scorsa estate De Laurentiis ha rispedito al mittente offerte superiori ai 100 milioni di euro e, nonostante la stagione molto altalenante, non sarà disposto a negoziare a cifre eccessivamente lontane da quella valutazione. L’estate darà il responso definitivo, quello che oggi si può affermare è che in questa stagione il Koulibaly che conosciamo non si è mai palesato. E la sua assenza, o la sua presenza spesso deficitaria, è uno dei motivi dei grandi problemi di una prima parte di campionato ai limiti del fallimentare.