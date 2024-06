Kvaratskhelia: "Che affetto a Napoli, farò di tutto per rendere felici i tifosi!"

Khvicha Kvaratskhelia, esterno offensivo del Napoli, attualmente impegnato con la Georgia per Euro 2024, ha rilasciato un'intervista

© foto di www.imagephotoagency.it

al portale Imedinews: "Sento tanto affetto a Napoli e prima di tutto vorrei dire che le persone che sono al mio fianco e mi sostengono mi stanno aiutando tantissimo ed è una grande responsabilità.

Questa è una responsabilità molto grande, perché quando una persona ti apprezza, ti ama e tu sei in campo o fuori dal campo, devi cercare di apprezzarla il più possibile e non devi sbagliare, devi dar vita alle sue speranze. Inoltre lavoro duro e faccio di tutto per rendere felici i miei tifosi. Farò di tutto non solo per i tifosi lì a Napoli, ma anche per la Georgia. Continuerò così e cercherò di fare di più e rendere i miei tifosi più felici".