Kvaratskhelia, preliminari Champions con la Dinamo Batumi? Il Napoli dirà no: sarà a Dimaro

Dopo gli annunci di Olivera, Anguissa e Juan Jesus, presto arriverà anche quello di Kvaratskhelia. L'arrivo del talento georgiano è stato già confermato da De Laurentiis e ieri anche dal presidente della Dinamo Batumi che ha espresso il desiderio di averlo a disposizione per un altro mese: "Sarebbe stupendo se giocasse con noi il primo turno di qualificazione alla Champions. Tra pochi giorni io e il suo agente andremo in Italia". Il primo turno preliminare di Champions però è in programma il 5 o il 6 luglio ed il Napoli sarà a Dimaro per il ritiro già il giorno 8 e la possibilità del sì del Napoli sembra piuttosto remota: per un giovane proveniente da un campionato così diverso sarà fondamentale essere dal primo giorno in Trentino per l'ambientamento ed il lavoro tattico.