L'incredibile panchina del Napoli contro la Juventus

Data l'emergenza, sarà undici inedito per il Napoli contro la Juventus. Non è difficile prevedere chi scenderà in campo (salvo ulteriori tamponi positivi) e non è, di conseguenza, difficile neppure provare ad anticipare la composizione della panchina. All'Allianz Stadium si accomoderanno accanto al vice di Spalletti, Domenichini, e probabilmente i seguenti calciatori: Idasiak, Marfella, Zanoli, Costanzo, Spedalieri, Elmas, Vergara e Petagna. Potrebbe essere questa la panchina solo se arriverà l'ok dell'Asl Napoli 2 per Rrahmani, Zielinski e Lobotka che intanto, ieri, sono stati fermati, altrimenti in campo ci sarebbero anche Elmas e due della Primavera e la panchina si ridurrebbe ulteriormente.

Data per buona la panchina, ci sarebbero appena due co-titolari, Elmas e Petagna, ma entrambi non al top della forma (il primo negativo solo ieri e il secondo in quarantena per cinque giorni), e poi tanti ragazzi della Primavera che, ironia della sorte, potrebbero debuttare in Serie A in una partita così difficile e contro la Juventus a Torino. Potrebbe accadere, ad esempio, per i difensori: tranne Zanoli, che ha già debuttato, sono tutti giovanissimi che si ritroveranno improvvisamente catapultati in un'altra realtà.