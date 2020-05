L'ipotesi del Cds - Calendario Serie A, si comincia il 13 giugno: stabilite le date della Coppa Italia

Il futuro del campionato di Serie A continua ad essere incerto: al momento ancora non è dato sapere se si ripartirà o meno a giocare. L'edizione online de il Corriere dello Sport si è soffermato sulla questione calendario nel caso di un eventuale ripresa del calcio giocato

COPPA ITALIA - Se dovesse arrivare il via il 13-14 giugno al campionato, prima si giocherebbe il 27° turno di Serie A con il Napoli impegnato a Verona, poi, il 17 giugno, i recuperi della 25° giornata. Il primo luglio si disputeranno le semifinali di Coppa Italia e il 22 la finalissima. L'ultimo turno di campionato che potrebbe risultare decisivo in termini di assegnazione dello Scudetto andrà di scena in piena estate: il 2 agosto