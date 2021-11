L'Italia va ai playoff! 0-0 contro l'Irlanda del Nord e Svizzera qualificata

A Belfast, contro l'Irlanda del Nord, l’Italia di Mancini non va oltre lo 0-0. Gli azzurri, complice il 3-0 della Svizzera contro la Bulgaria, sono costretti ai playoff per andare al Mondiale. Primo tempo con poche emozioni, una sola vera occasione da rete. Ai ragazzi di Mancini non sono mancate le occasioni, ma Peacock-Farrell è stato seriamente chiamato in causa solo dopo 9 minuti, quando un lancio di Jorginho ha squarciato la difesa nordirlandese e pescato Di Lorenzo: solo davanti al portiere ma da posizione defilata, il terzino azzurro non è però riuscito a superarlo.

Dopo l'occasione di Di Lorenzo i padroni di casa non sono mai sembrati seriamente in difficoltà. Un tiro a giro prevedibile di Barella al 18esimo, un altro molto simile di Insigne 11 minuti dopo. Nella ripresa l’Italia ha tentato l’assalto e Mancini ha inserito le punte Belotti e Scamacca ma senza successo. Gli azzurri non sono riusciti a scardinare il muro nordirlandese.