La mossa tattica con cui Spalletti ha sorpreso D'Aversa e la Samp

C'è stata una svolta tattica che ha permesso al Napoli di dominare contro la Sampdoria, ne parla l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Spalletti ha sorpreso D’Aversa passando al 4-3-3. Intento chiaro: mandare in pressione alta Zielinski e Anguissa per recuperare palla in fretta e scatenare il tridente offensivo in cui Lozano ha preso il posto di Politano. La Samp ha provato a rispondere facendo salire i terzini e accentrando gli esterni, ma la differenza di valori a centrocampo rendeva la partita troppo complicata per i blucerchiati. Il Napoli non ha mai avuto problemi ad arrivare al tiro".