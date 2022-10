Le probabili formazioni di Cremonese-Napoli: tornano Rui e Politano, chance Ndombele

Torna il campionato e per il Napoli c'è l'occasione per allungare ulteriormente su Milan o Juventus che si affronteranno.

Torna il campionato e per il Napoli c'è l'occasione per allungare ulteriormente su Milan o Juventus che si affronteranno. Dopo la goleada all'Ajax, la squadra di Luciano Spalletti è chiamata ad una prova di grande mentalità perché dovrà scendere in campo allo Stadio Zini di Cremona come se fosse la Johan Cruijff Arena, senza sottovalutare l'avversario, per continuare la striscia di 7 vittorie consecutive (4 in campionato) e confermarsi in testa al campionato. L'ostacolo sembra essere prettamente mentale considerando il livello dell'avversario e le difficoltà di questa prima parte di campionato, anche se la Cremonese di Alvini è reduce dal pareggio sul campo del Lecce dove forse meritava di più e - prima di cedere nettamente alla Lazio - era riuscita con doti d'aggressività ed applicazione a pareggiare contro Sassuolo e soprattutto Atalanta a Bergamo.

La differenza di valori è evidente anche dai numeri che possono già portare tutti ad immaginare che tipo di partita aspettarsi tatticamente: da una parte c'è la squadra che ha tentato più volte la conclusione nelle prime otto giornate di questo campionato (150) mentre dall’altra nessuna formazione ha subito più tiri della Cremonese (138, al pari dello Spezia). Il Napoli è anche la squadra che ha creato più sequenze di almeno 10 passaggi in questa Serie A (addirittura 112) e dall’altra parte la Cremonese è la formazione che ha intercettato più palloni finora in campionato (99).

LE ULTIME SULLA CREMONESE

Alvini confermerà il 4-2-3-1 visto già col Lecce. Diversi i ballottaggi: out Chiriches che lascia quindi il posto a Lochoshvili al fianco di Bianchetti con Sernicola a destra e Valeri a sinistra. In mediana Meité e Ascacibar sembrano avanti rispetto a Castagnetti e Escalante. In attacco Pickel ed Okereke non sono al meglio e quindi con Zanimacchia potrebbero esserci Quagliata e Ascacibar alle spalle di Dessers, favorito sulla torre Ciofani.

LE ULTIME SUL NAPOLI

Spalletti rinvia il ritorno di Osimhen, che ha bisogno di allenarsi, e dovrebbe ruotare alcuni elementi dopo Amsterdam. Rientrano Mario Rui a sinistra e Politano nel tridente, poi non mancano i ballottaggi: Ostigard può far rifiatare Rrahmani, in mediana Ndombele può sostituire uno tra Zielinski ed Anguissa mentre in attacco può toccare stavolta a Simeone mentre a sinistra Elmas insidia Kvaratskelia che potrebbe rifiatare dall'inizio o a gara iniziata.

CREMONESE (4-2-3-1): Radu; Sernicola, Bianchetti, Lochoshvili, Valeri: Meité. Castagnetti; Zanimacchia, Ascacibar, Quagliata; Dessers. All. Alvini

Ballottaggi: Ascacibar-Escalante 55%-45%, Dessers-Ciofani 51%-49%

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Ndombele; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Spalletti

Ballottaggi: Ostigard-Rrahmani 55%-45%, Ndombele-Zielinski/Anguissa 55%-45%, Kvaratskhelia-Elmas 51%-49%, Simeone-Raspadori 51%-49%

ARBITRO: Abisso (De Meo-Mondin, IV: Sacchi, VAR: Di Bello, AVAR: Paganessi)

DOVE SEGUIRLA - Diretta Tv su DAZN e diretta radiofonica su Kiss Kiss Napoli. Diretta testuale con ampio pre e post-partita su Tuttonapoli.net